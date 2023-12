Schwanger? Die Ärztin von Jennette McCurdy machte ihr Angst!

Jennette McCurdy (31) musste einen Schreckensmoment durchleben! Die iCarly-Darstellerin hatte im vergangenen Jahr ihre Biografie "Ich bin froh, dass meine Mutter tot ist!" veröffentlicht – und sorgte damit für Aufsehen. Seitdem widmet sich der ehemalige Co-Star von Miranda Cosgrove (30) seinem eigenen Podcast. In diesem spricht die Schauspielerin unter anderem von ihrem Leben. Jetzt enthüllt Jennette, dass sie dachte, sie sei schwanger!

In "Hard Feelings with Jennette McCurdy" erzählt die Blondine von ihrer traumatisierenden Erfahrung beim Dermatologen. "Sie müssen unbedingt herkommen. Wir haben die Ergebnisse Ihrer Blutuntersuchung. Es besteht eine Schwangerschaft!", hatte die Assistentin Jennette am Telefon verkündet. Die 31-Jährige erzählt weiter: "Selbst jetzt, wo ich es wiederhole, klopft mein Herz. Oh mein Gott! Es war so furchterregend." Nach einem zweiten Bluttest stellte sich jedoch heraus: alles nur falscher Alarm! "Es war schrecklich. Das ist Jahre her", erinnert sich der "iCarly"-Star.

Jennette öffnet sich in ihrer Sendung und gibt einige private Details preis. Sie spricht auch die langjährigen Akneprobleme an, mit denen sie seit ihrer Rolle in der Nickelodeon-Serie zu kämpfen hat. Diese seien auch der Grund für ihren damaligen Besuch beim Hautarzt gewesen.

