Herzklopfen am Set? Von wegen! Mit seinem süßen Stimmchen in High School Musical hat sich Zac Efron (30) zu einem waschechten Frauenschwarm gemausert. Auch mit seinen halbnackten Rettungsaktionen in dem Remake von Baywatch dürfte der kalifornische Beau das eine oder andere Damenherz gestohlen haben – allerdings nicht das von seiner "The Greatest Showman"-Kollegin: Wie Zendaya Coleman (21) gesteht, hegt sie für den Muskelprotz keine Schmetterlinge im Bauch!