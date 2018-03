Der Countdown läuft! Am 1. Juni 2017 kommt die Kinoversion der Kultserie Baywatch in die Kinos. Nachdem bereits im Dezember die ersten Szenen für große Vorfreude gesorgt haben, macht spätestens der neue Trailer wirklich jeden heiß auf den Actionfilm mit Zac Efron (29) und Dwayne "The Rock" Johnson (44).

In der spannungsreichen Komödie zeigen sich die zwei attraktiven Schauspieler so sexy wie nie – die neuen Baywatch-Ausschnitte sind vollgepackt mit gestählten Muckis und heißer Strandaction. Zac und Dwayne können nicht nur schön aussehen, sondern auch Leben retten. Und mal ehrlich, von den beiden würde sich doch jeder gerne aus dem Wasser ziehen lassen! Doch auch die weibliche Besetzung des Hollywoodstreifens kann sich sehen lassen. Die blonde Kelly Rohrbach (26) und die brünette Alexandra Daddario sorgen sicher bei allen männlichen Zuschauern für Schnappatmung.

Es wird noch besser: Gerüchten zufolge sollen sogar Justin Bieber (22) und Justin Timberlake für die Verfilmung vor der Kamera gestanden haben. Ob die zwei Popstars wirklich in Baywatch zu sehen sind, erfahren die Fans allerdings erst zum Kinostart. Was glaubt ihr? Stimmt unten im Voting ab!

Den allerersten Trailer könnt ihr euch im Clip noch einmal ansehen.

SDFL/Splash News Dwayne "The Rock" Johnson und Zac Efron am Set von "Baywatch"

MCCFL / Splash News Kelly Rohrbach am Set von "Baywatch"

246Paps / Splash News Justin Bieber

