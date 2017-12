Sie sind ein absolutes Traum-Trio: Jorge González (50), Motsi Mabuse (36) und Joachim Llambi (53). Seit der sechsten Let's Dance-Staffel sorgen die Drei bei den prominenten Kandidaten für Frust, aber auch für Freudentränen. Jorge hat im Promiflash-Interview verraten, warum die Jury so besonders ist: "Wir haben, und das ist das tolle an 'Let’s Dance', kein Drehbuch, was viele Leute denken. Wir bekommen kein Drehbuch. Jorge ist, wie er ist. Motsi ist, wie sie ist und Llambi ist, wie er ist. Trotzdem verstehen wir uns hinter der Kamera sehr gut, respektieren uns und sind authentisch."