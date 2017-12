Seit einigen Staffeln verzaubert Ekaterina Leonova (30) bei Let's Dance mit ihren Moves neben der Jury vor allem das Publikum und die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen. Die Leidenschaft zum Tanzen war es auch, die die sympathische Brünette vor über neun Jahren nach Deutschland brachte. Doch wo fühlt sie sich heimischer? In Russland oder doch in ihrer neuen Heimat Deutschland?

"Ich vermisse meine Freunde und meine Familie sehr, aber wenn ich in Russland bin, fühle ich mich schon ein bisschen fremd", verriet die schöne Profitänzerin vor Kurzem im Promiflash-Interview bei der Deutschlandpremiere des Musicals "Kinky Boots" in Hamburg: "Ich denke, im Kopf und im Herzen bin ich hier." Die 30-Jährige verbringe Weihnachten und Silvester aber mit Freunden und Familie in ihrer Heimat Russland. Die Freude auf die Feiertage sei groß, da sie ihre Liebsten nur selten sehe.