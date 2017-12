Nico Schwanz (39) dreht völlig durch! Das Männermodel durchlebte 2017 ein emotionales Auf und Ab. Erst musste er das Liebeschaos inklusive Trennung von seiner Ex-Verlobten Saskia Atzerodt (25) im Sommer verschmerzen, dann blühte er beim Turteln mit einer Unbekannten im Winter wieder auf. Nach einem so aufregenden Jahr wünscht sich der Hottie nur noch eines: Entspannung. Doch der Weihnachtsmann erfüllt ihm diesen Wunsch nicht – im Gegenteil! Denn der bärtige Santa verfolgt den Reality-Star in holografischer Form in seinen neuesten, nicht ganz ernst gemeinten Instagram-Videos und bringt damit Nico komplett zur Verzweiflung!