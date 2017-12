Meghan Markle (36) ist bereit, Mutter zu werden! Den passenden Mann an ihrer Seite hat die Schauspielerin auch. Die Suits -Darstellerin ist seit einem Monat offiziell mit Royal-Hottie Prinz Harry (33) verlobt. Momentan planen die Turteltauben noch keine Kinder – doch Meghan hat in der Vergangenheit keinen Hehl daraus gemacht: Sie wünscht sich eine eigene Familie!

Im Interview mit Lifestyle sprach die 36-Jährige 2016 über ihre Zukunft – und dazu gehört für sie auch definitiv Kindergetrappel: "Ich träume davon, eine Familie zu haben", gab sie in dem Gespräch zu. Für sie gehe es dabei vor allem um Balance: Sie habe so viel Freude in ihrem Beruf und sie habe das Glück, viel zu reisen und viele tolle Dinge zu sehen. Es sei aber auch irgendwann schön, an einem Ort verankert zu sein. "Kinder groß zu ziehen, wird ein wundervoller Teil davon sein", ist sich Meghan sicher.