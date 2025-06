Gäste bei Herzogin Meghans Hochzeit waren gar keine Freunde

Die Hochzeit von Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) im Mai 2018 war eines der glanzvollsten Ereignisse des Jahres und zog zahlreiche Berühmtheiten an. Namen wie George Clooney (64) und Amal Clooney (47), Oprah Winfrey (71) und Mitglieder der Suits-Besetzung strömten in die St. George's Chapel. Trotz des schillernden Staraufgebots handelte es sich bei den prominenten Gästen laut der königlichen Insiderin Tina Brown nicht um Herzogin Meghans engste Vertraute. In ihrem Buch "The Palace Papers", das auch die Daily Mail aufgriff, heißt es, Herzogin Meghan habe eher versucht, diese Personen für sich zu "rekrutieren". Selbst Oprah Winfrey soll Herzogin Meghan "kaum gekannt" haben, und die Clooneys gaben Medienberichten zufolge ebenfalls zu, sie vor der Hochzeit nicht persönlich gekannt zu haben.

Seit ihrem Rückzug aus dem royalen Leben 2020 scheint Meghan Schwierigkeiten zu haben, einige dieser Kontakte zu halten. Während Amal Clooney 2019 noch bei Meghans luxuriöser Babyparty in New York dabei war, hat sie inzwischen ihre Verbindung zu den Royals durch eigene Projekte wie den Women's Empowerment Award mit dem King's Trust gestärkt. Die einst sehnsüchtig erwartete Netflix-Serie "With Love, Meghan" versammelte nur eine überschaubare Anzahl prominenter Gäste, darunter Abigail Spencer (43) und Mindy Kaling (45). Namen wie Oprah oder Serena Williams (43), mit denen einige Beobachter gerechnet hatten, blieben jedoch aus.

Der Blick auf Meghans Karriere zeigt eine klare Entwicklung. Sie arbeitet intensiv daran, ihren Titel weniger in den Vordergrund zu stellen und sich als eigenständige Geschäftsfrau zu präsentieren. Ob durch ihre Lifestyle-Marke oder ehrliche Einblicke in ihre beruflichen Erfahrungen, Meghan hebt sich von der royalen Vergangenheit ab und setzt auf Authentizität. Gleichzeitig bleibt die Frage offen, ob es ihr gelingen wird, den erhofften Erfolg in Hollywood zu festigen. Verbindungen mit A-Prominenten, die vielleicht beim Image-Aufbau helfen könnten, erscheinen zumindest aktuell nicht so beständig, wie es einst bei ihrer Hochzeit den Anschein hatte.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Mai 2024

Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025

