Überschütten Carmen (52) und Robert Geiss (53) ihre beiden Töchter an Weihnachten mit Geschenken? Immerhin liegt hinter der TV-Familie ein echtes Sensationsjahr: Auf einer Weltreise entführten die prominenten Eltern ihre Mädels Shania (13) und Davina (14) an die luxuriösesten Orte der Welt. Wie wollen sie das am Heiligabend noch toppen? Die Antwort des High-Society-Duos überrascht: "Geschenkemäßig bei den Geissens sieht es meistens immer mau aus, weil wir uns im Jahr so viel schenken und jeder seinen Wunsch im Jahr eigentlich schon erfüllt bekommt", plauderte das Familienoberhaupt Robert bei der McDonald's Benefiz Gala 2017 im Promiflash-Interview aus dem Xmas-Nähkästchen.