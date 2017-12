Schmerzen statt Schönheit – für ihren Traum-Look begeben sich Stars in Lebensgefahr! Ihre OP-Liebe bringt manche Promis bis an die Grenzen der Gesundheit. Dem "Real Life Ken" Rodrigo Alves (34) droht sogar der Verlust seiner mehrfach operierten Nase! Dabei musste er sich erst im vergangenen Jahr einer Operation unterziehen, um wieder atmen zu können. Rodrigo ist nicht der einzige Beauty-Freak, der sich mit Eingriffen schon einmal in Lebensgefahr gebracht hat. Reality-Größen wie Chloe Ferry und Marnie Simpson (25) können ebenfalls über furchtbare Leiden nach OPs berichten.