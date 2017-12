Wie es sich für englische Etikette gehört, starten die Royals den Heiligen Abend zur klassischen Teatime im Salon – mit Tee und Gebäck. Im Anschluss folgt eine für England unübliche Form der Bescherung, dann geht es mit einem förmlichen Abendessen weiter. Zu diesem haben die Herren in Anzug und die Damen in Abendkleid zu erscheinen. So richtig krachen lässt es die Königsfamilie dann am ersten Weihnachtstag mit dem üblichen Truthahn, in Brandy getauchtem Weihnachtspudding, Wildschweinschädel, Ochsenzunge und Lachs. Wie der ehemalige Koch der Königin, Darren McGrady, in seinem Buch The Royal Chef at Home schreibt, wird jedes Weihnachtsessen von der Queen höchstpersönlich zusammengestellt.