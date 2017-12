Bittersüße Titanic-Erinnerungen. 20 Jahre ist es her, dass Kate Winslet (42) an der Seite von Leonardo DiCaprio (43) weltberühmt und Teil des wohl beliebtesten Film-Paares wurde. Sie denkt durchaus gerne an die Zeit zurück, verbindet mit ihr aber zugleich einen schmerzlichen Verlust. Denn während Kate sich auf den Start von "Titanic" 1997 freute, starb ihre erste große Liebe, ihr Ex-Freund Stephen Tredre (†34) an Knochenkrebs.