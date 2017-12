Hängt Jochen Bendel (50) seinen Moderatoren-Job an den Nagel? Seit 2014 präsentiert der Franke an der Seite von Melissa Khalaj (28) die Promi Big Brother-Late-Night-Show. In diesem Jahr stand er sogar gemeinsam mit Jochen Schropp (39) für das Reality-Format auf Sat.1 vor der Kamera. Jetzt plant der Synchronsprecher allerdings eine Karriere als Hundetrainer. Verabschiedet sich der Wahlmünchner nun aus dem TV?