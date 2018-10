Schon wieder ein früherer Kinderstar, der für die negative Schlagzeilen sorgt! 1993 feierte Jason James Richter (38) seinen großen Durchbruch an der Seite eines Orcas. Dreimal schlüpfte er für die "Free Willy"-Reihe in die Rolle von Jesse, den eine enge Freundschaft mit dem Schwertwal verbindet. Inzwischen ist es in Sachen Karriere etwas ruhiger um Jason geworden, jetzt gibt es allerdings Ärger in seinem Privatleben: Der 38-Jährige wurde festgenommen.

Laut Informationen von TMZ kam der Filmstar wegen häuslicher Gewalt am Montag in den Knast. Zwei Tage lang wurde er festgehalten, bis er am Mittwoch nach einer Kautionszahlung in Höhe von 20.000 US-Dollar wieder auf freien Fuß kam. Er wird sich demnächst vor Gericht verantworten müssen, zum einen wegen Vandalismus und zum anderen wegen Körperverletzung.

Aus James' Umfeld heißt es, dass ein heftiger Streit zwischen ihm und seiner Freundin der Grund für die Verhaftung sei. Die junge Frau habe daraufhin im Badezimmer Schutz gesucht und die Tür verschlossen, die Tür sei von dem Schauspieler dann allerdings eingetreten worden. Laut der Aussage seiner Freundin bei der Polizei vier Stunden später habe er sie an den Handgelenken gepackt. Spuren sollen aber nicht sichtbar gewesen sein.

Sipa Press/ActionPress Jason James Richter in "Free Willy"

Instagram / jason_james_richter Jason James Richter beim Austin Film Festival

Instagram / jason_james_richter Jason James Richter, Schauspieler

