Heftiger Gegenwind für Matt Damon (47)! Mit seinen Aussagen zum Missbrauchsskandal in Hollywood löste der "Jason Bourne"-Star einen regelrechten Shitstorm aus. Jetzt hat eine Frau sogar eine Unterschriftenaktion gegen ihn gestartet. Das Ziel: Er soll keinen Gastauftritt im kommenden "Ocean's 8"-Reboot bekommen!

Nachdem Matt öffentlich angemerkt hatte, dass man in der Debatte zwischen einem Po-Grapscher und einer Vergewaltigung unterscheiden müsse, zog er auch den Ärger von Alyssa Milano (45) auf sich. Die Charmed-Darstellerin brachte die #MeToo-Bewegung ins Rollen und machte ihrem Ärger über ihren Kollegen Luft: "Lieber Matt Damon, es sind die Kleinigkeiten, die das Große ausmachen! Wir werden nicht sauer, weil jemand uns an den Hintern packt, sondern weil man uns denken lässt, das wäre normal. Weil wir so lange darüber schweigen mussten."