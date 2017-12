Wenn das kein Bild für die (Weihnachts-)Götter ist: Starmama Victoria Beckham (43) gewährt ihren Followern immer mal wieder süße Einblicke in ihr Familienleben. Anlässlich der Feiertage drückt die Designerin noch mal so richtig auf das Schmusepedal: So süß kuscheln sich die Beckham-Girls Vic und Töchterchen Harper Seven (6) ins Festtagsfieber!