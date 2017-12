Diese Kombo ist Gold wert! Erst vor Kurzem wurde für Keeping up with the Kardashians-Megafan Jennifer Lawrence (27) ein Traum Wirklichkeit: Die Schauspielerin war zum gemeinsamen Abendessen bei Kardashian-Oberhaupt Kris Jenner (62) eingeladen. Der Abend endete für die Blondine sturzbetrunken in deren Kleiderschrank. Von ihrer neu gewonnen Freundin wünschte sich Kris Jenner jetzt tatsächlich einen Porsche zu Weihnachten. Scherz oder Ernst? Jennifer kam dem Wunsch von Kris in jedem Fall nach – vielleicht nur nicht ganz so, wie sich die Momagerin das vorgestellt hatte!