Sie liebt einfach diese Familie! Jennifer Lawrence (27) erzählte im Interview mit Entertainment News von ihrer schweren Zeit am Set von "mother!". Während der Dreharbeiten des düsteren Psycho-Streifens sei sie fast in ein dunkles Loch gefallen, doch eine ganz bestimmte Show sei ihre Rettung gewesen: "Es gab ein Zelt, in dem Bilder der Kardashians hingen und in dem Keeping up with the Kardashians in Dauerschleife lief." Diesen Ausschnitt sieht Kim Kardashian (36) im Fernsehen: Der Realitystar flippt auf Snapchat total aus und kann die Story kaum glauben.



