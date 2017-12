Für Kinder vieler Länder ist es wohl die spannenste Jahreszeit! Jeden Tag ein Türchen aufmachen, einen Wunschzettel an das Christkind schreiben und einen Stiefel für den Nikolaus oder Socken für den Weihnachtsmann herrichten. Die Adventszeit geht auch an den Stars nicht spurlos vorbei. Susan Sideropoulos (37) öffnete jetzt ihr Fotoalbum und zeigte einen Schnappschuss von einem Nikolaus-Abend in ihrer Kindheit.