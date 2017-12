Bei der ehemaligen Germany's next Topmodel -Kandidatin Tessa hing an Weihnachten der Haussegen schief! Das Model brach ihren Besuch bei der Familie sogar vorzeitig ab. Auf ihrem Social-Media-Account hat sie jetzt den Grund für den Xmas-Horror verraten!

Sichtlich gezeichnet vom Horror unterm Tannenbaum meldete sich das TV-Sternchen wenig später abgekämpft bei ihren Fans: "Ich habe jetzt meine Sachen gepackt, mal gucken, wo wir hingehen. Weihachten fällt dieses Jahr aus." Ihre kleine Prinzessin bekommt von dem ganzen Trubel zum Glück noch nicht so viel mit – ist wohl auch besser so. Wärt ihr über euren Schatten gesprungen und hättet euch abgeschminkt? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab!