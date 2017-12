Diese Fratzen sind oscarreif! Die Stars und Sternchen in Hollywood sind eigentlich für ihre makellosen Auftritte auf Red Carpets und anderen Veranstaltungen bekannt. Mit ein wenig Glück erwischt man die Promis dann aber doch in einem eher ungünstigen Moment. Mit dem Ergebnis: Diese Stars liefern die besten Grimassen 2017!

Reese Witherspoon (41) ist besonders durch ihre Rolle der fröhlichen Anwältin Elle Woods in den "Natürlich blond"-Filmen bekannt. Dass sie aber nicht nur ein strahlendes Lächeln auf Lager hat, zeigte sie in diesem Jahr bei einer Zeremonie am berühmten Walk of Fame – da entgleisten ihr während der Ehrung von Goldie Hawn (72) und Kurt Russell (66) mal eben die Gesichtszüge. In Sachen Grimassen steht ihr Schauspielkollegin Debra Messing (49) in wirklich nichts nach. Mit dieser Miene brachte der "Wedding Date"-Star die Fotografen auf dem Red Carpet ordentlich zum lachen.