Fans des Kardashian-Klans kennen die weihnachtliche Prozedur der Reality-TV-Familie bereits: Familienoberhaupt Kris Jenner (62) plant eine Megaweihnachtssause in ihrem Zuhause in Los Angeles und lädt zahlreiche Familienmitglieder und Freunde ein. In diesem Jahr waren unter anderem Christina Aguilera (37) und Toni Braxton (50) dabei. Das noch viel größere Highlight des glamourösen Abends: Khloe Kardashian (33) lässt uns einen Blick auf ihren wachsenden Babybauch erhaschen. Schwester Kim Kardashian (37) spornt die werdende Baldmama in einem Snapchat-Clip an, ihre Kugel zu präsentieren. Und siehe da: Die 33-Jährige streichelt sich stolz über's Kleid und zeigt ihre kleine Wölbung.