Durchschnittlich drei Mal pro Monat kurvt die ehemalige GZSZ-Darstellerin hin und her. "Ich fliege meistens am Vormittag nach Köln und abends wieder nach Hamburg zurück", verrät Nina im Gespräch mit Bild. Grund für die Reisestrapazen: Die Blondine möchte jede freie Minute mit ihren beiden Kindern, Lennox (14) und Luna (1), verbringen. Auch ihren Wohnort will die Zweifach-Mama nicht aufgeben. Im Gegenteil: Mit ihrem Freund Benjamin hat sie erst ein Haus in der norddeutschen Hafenstadt gekauft.