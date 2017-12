Dramatisch, emotional und letztendlich doch ziemlich schön: Selena Gomez' (25) Jahr 2017 gleicht einer Berg- und Talfahrt. Ihr wohl dramatischster Moment: Immer Sommer muss sich die Sängerin aufgrund ihrer Lupus-Erkrankung einer lebensrettenden Nierentransplantation unterziehen. Die heftigen Neuigkeiten teilt sie erst im September mit ihren Fans – mit einem Foto, das sie und ihre Spenderin, Freundin Francia Raisa (29), in der Klinik zeigt. Doch Sel darf auch auf schöne Momente wie das Liebes-Comeback mit Justin Bieber (23) zurückblicken. Ob sie mit ihrer frisch erblondeten Mähne jetzt ein neues Kapitel in ihrem Leben einläuten will?