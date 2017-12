Gerade, wenn man denkt, dass es nicht süßer geht, legt YouTube-Star Julian Claßen (24) einen drauf: Der Vlogger und seine ebenfalls filmfreudige Freundin Bibi Heinicke (24) gehören zu den schnuckeligsten Netzpärchen schlechthin. Immer wieder rührt der Web-Kavalier seine Angebetete mit süßen Worten – zuletzt im gemeinsamen Turtelurlaub in Las Vegas. Anlässlich des Fests der Liebe setzte der Charmeur jetzt noch einen drauf!

"Ich verbringe meinen Tag heute mit meiner lieben Bibi", freute sich der Verliebte an Heiligabend auf seinem Instagram-Account. Aber nicht nur das süße Kussbild des Paares dürfte für virtuelles Herzrasen gesorgt haben. Voller Stolz verkündete er, dass die Beauty-Queen das Beste sei, was ihm je passiert wäre. "Du bist immer für mich da und stehst immer auf meiner Seite. Wir haben zusammen wirklich sehr viel durchgemacht und jede Hürde gemeinsam überwunden", richtete er sich daraufhin an seine Herzensfrau.