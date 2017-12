Sie ist eine absolute Mode-Ikone: Cathy Hummels (29) weiß genau, wie sie sich in Szene setzen muss und das auch mit wachsendem Babybauch. Woche für Woche präsentierte sich die Bald-Mama in den schönsten Outfits . Jetzt gab die Beauty erste Hinweise, wie sie sich und ihre Babykugel für Weihnachten stylen wird.

Für die 29-Jährige und ihren Mann Mats Hummels (29) wird es ein besonderes Fest, denn sie sitzen das letzte Mal zu zweit unterm Weihnachtsbaum. Cathy steht kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes. Sie genießt die letzten Tage ihrer Schwangerschaft in vollen Zügen und das soll man auch an ihren Styles sehen. "Ich mag es lieber körperbetont, weil ich auch wirklich stolz auf meinen Babybauch bin", verriet die Dirndl-Designerin gegenüber Bunte. Für sie sei Glitzer und Glamour Pflicht am Fest der Liebe. Ob es ein funkelndes Kleid wird oder edle Accessoires die Beauty erstrahlen lassen, zeigt sich erst am 24. Dezember!