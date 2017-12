Viele Hollywood-Romanzen sind bereits vorbei, ehe sie richtig begonnen haben! Katherine Heigl (39) und Josh Kelley (37) hingegen tragen auch noch nach zwölf Jahren Beziehung ihre rosaroten Brillen. Jetzt veröffentlicht die Schauspielerin einen Liebespost an den US-Sänger, der an Romantik nicht zu übertreffen ist. So schön ertönt Katherines superehrliche Lobhymne an ihren Liebsten!

Die Leinwand-Beauty kann ihr Liebesglück kaum fassen: "Wenn die ganze Welt in Unordnung gerät und nichts Sinn für mich macht, ist er mein Zufluchtsort, mein sicherer Hafen. Wenn Selbstzweifel und Selbsthass sich in meine Seele einschleichen, ist er mein Champion, mein Fan Nummer eins", offenbart sich die 39-Jährige bei Instagram. Sie ist vollkommen überwältigt: "Er macht mich in jeder Hinsicht besser, indem er mich liebt, an mich glaubt und niemals aufgibt". Dabei hat es nicht nur rosig Zeiten gegeben: "Es gab Momente, in denen ich nicht gedacht hätte, dass wir es schaffen würden. Wo ich mein Kissen nehmen und ihn mitten in der Nacht ersticken wollte", die Blondine. Doch jede überwundene Hürde habe sie nur noch fester zusammengeschweißt.