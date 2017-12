Laut offizieller Pressemeldung von Sylvies Management hätte die große Distanz zwischen den Verlobten zum Beziehungsaus geführt. Die 39-Jährige lebt seit Jahren in Hamburg und ist beruflich in ganz Deutschland unterwegs. Als Geschäftsführerin ihres Unternehmens Meis Enterprise, Designerin ihrer eigenen Dessouskollektion und Werbegesicht für Deichmann ist der Terminkalender der Blondine proppenvoll. Und auch bei Charbel sieht es ähnlich aus: Er arbeitet für das britische Unternehmen "Wiffaway Group" und hat seinen Lebensmittelpunkt in Dubai. Folglich haben sich die beiden in den vergangenen Monaten nicht oft gesehen.