Kuba, das Land der Zigarren, des Rums und ...der Frisurenvielfalt!? Janni Hönscheid (27) und Peer Kusmagk (42) sind mit ihrem Söhnchen Emil-Ocean zu Weihnachten auf großer Abenteuertour . Ihr erster Stopp ist die kubanische Hauptstadt Havanna, in der sie auch Heiligabend verbringen werden. Für das Fest der Liebe schmeißt sich besonders einer in Schale – EO überrascht mit ausgefallenen Hairstyles!

Ganz freiwillig lässt er sich allerdings nicht auf die verrückten neuen Looks ein: Mama Janni steckt hinter der lustigen Frisuren-Triade beim Sohnemann. "Heute sind wir in Havanna an einem Friseur vorbeigelaufen, dort konnte man schon mal die Frisur vorher testen", kommentiert die ehemalige Profi-Surferin den amüsanten Instagram-Schnappschuss. Die Fans der dreiköpfigen Familie sind begeistert von so viel Niedlichkeit. Besonders ein Schopf-Modell hat es ihnen angetan: "Definitiv der Afro" und "Afro, ganz klar!", sind sich die User sicher.