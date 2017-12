Am 19. Mai ist es endlich so weit: Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) werden heiraten! Aber nicht nur das royale Traumpaar fiebert auf diesen Tag hin. Auch Kim Kardashian (37) dürfte sich dieses Datum im Kalender angestrichen haben. Wie eine Quelle gegenüber OK! ausplauderte, will sie nämlich unbedingt Meghan Markles neue beste Freundin werden. Um dieses Ziel zu erreichen, setze sie alles daran, eine Einladung zu der Adelshochzeit zu bekommen!