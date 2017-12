In einem Facebook-Live-Video erzählte die 25-Jährige vergnügt: "Wir haben sehr, sehr lecker gegessen und sehr, sehr viel gegessen" und freute sich nach dem Tumult bald wieder ganz normale Mahlzeiten zu sich nehmen zu können. An Weihnachten gab es bei Sarahs Oma neben Lasagne und viel Fleisch auch noch Dessert und viele Süßigkeiten. Aber vor allem Söhnchen Alessio stand für sie im Mittelpunkt der Feiertage. "Alessio wurde reich beschenkt und hat sich mega gefreut", erklärte die Mama ganz stolz. Auf ihrem Instagram-Account machte sie klar: "Das schönste Geschenk an Weihnachten ist ein Kinderlächeln."