Ist sie schon darüber hinweg? Völlig überraschend hat das Management von Sylvie Meis (39) vor wenigen Stunden das Beziehungsaus der Moderatorin und ihrem Verlobten Charbel Aouad bekannt gegeben. Schon seit Oktober gehen die beiden getrennte Wege. Doch die TV-Beauty versucht, den Kopf nicht in den Sand zu stecken: Sie weiß genau, was sie jetzt braucht!

Zwei Monate sind Sylvie und Charbel nun schon getrennt. Damit fällt auch die geplante Hochzeit des Glamourpaares ins Wasser. Doch die 39-Jährige möchte sich trotzdem nicht verkriechen und blickt weiterhin optimistisch in die Zukunft: "Ich bin ein positiver Mensch. Jetzt freue ich mich, mit meinen engsten Freunden ein wenig Ruhe im Urlaub zu finden", verkündete sie auf Bild-Nachfrage. Und so verbrachte die geborene Holländerin nicht nur die Weihnachtsfeiertage im Kreise ihrer Familie, sondern gönnt sich nun auch eine Silvesterparty mit Freunden in Miami.