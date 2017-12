Sie hatte sich so sehr dafür geschämt – jetzt die freudige Botschaft am Weihnachtsmorgen: Ihre Hautkrankheit ist beinahe verschwunden! "Oh mein Gott, meine Schuppenflechte ist fast weg. Das ist das beste Weihnachtsgeschenk überhaupt", freute sich Kim in ihrer Instagram-Story. Die lästige Erkrankung liegt bei ihr in der Familie, denn auch Mama Kris (62) ist betroffen. Bereits im November verkündete die Kurven-Beauty, dass sich ihre Lage dank einer speziellen Lichttherapie bereits gebessert habe. "Das ist so abgefahren, denn sie ist seit Jahren nicht verschwunden", erzählte die Unternehmerin bei People.