Solange Knowles leidet an einer schweren Erkrankung des autonomen Nervensystems! Via Instagram erklärte sie in einem ausführlichen Statement, wie schlimm es wirklich um sie stehe: "An manchen Tagen geht es mir gut und an anderen nicht so gut. Es ist eine komplizierte Diagnose." Eine Autonome Dysfunktion des Neurosystems beschreibt eine Störung der unbewussten Körperfunktionen, wie beispielsweise das Schlucken oder Atmen. Die Nerven, die für diese zuständig sind, sind durch die Krankheit beschädigt. Das Leiden kann viele verschiedene Ausprägungen haben und unterschiedliche Fehlfunktionen hervorrufen. Genaue Details über die Auswirkungen von Solanges Fall gab die Sängerin jedoch nicht preis.