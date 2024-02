Trotz Schwester Beyoncé? Solange fühlte sich als Kind einsam

Sie hatte eine ungewöhnliche Kindheit. Solange Knowles (37) ist die jüngere Schwester von Megastar Beyoncé (42). Genau wie Bey ist sie Musikerin, allerdings geht es bei ihr häufig etwas experimenteller zu. Zuletzt zeigte sie eine Kunstperformance in einem australischen Museum. Die "Losing You"-Sängerin und ihre große Sis unterstützen sich und ihre jeweiligen Karrieren gerne, allerdings konnten sie das nicht immer. Jetzt erzählt Solange, warum sie sich als Kind alleine fühlte.

"In meinen Teenagerjahren war ich oft einsam", öffnet sich die Künstlerin gegenüber Harper's Bazaar. Während Beyoncé mit der Girlband Destiny's Child unterwegs war, wurde die jüngere Schwester als Solokünstlerin vermarktet. Dadurch war sie viel auf sich allein gestellt. "Ich war häufig auf Tournee, aber hauptsächlich mit Erwachsenen", beschreibt die "Cranes In The Sky"-Interpretin ihren Alltag als Jugendliche. Die Einsamkeit, die sie in dieser Zeit erlebte, verarbeite sie nun in ihrer Musik.

Heute ist die Familie eng verbunden, allerdings kann das auch mal zu Auseinandersetzungen führen. Für eine Megaschlagzeile sorgte ein Streit zwischen Beyoncés Ehemann Jay-Z (54) und Solange. In einem Aufzug nach der MET-Gala 2014 soll es zwischen den beiden sogar handgreiflich geworden sein. Ihr Verhältnis soll sich aber wieder erholt haben. "Sie ist wie meine Schwester", verriet der Rapper im Gespräch mit Rap Radar.

Solange Knowles und Beyonce

Solange Knowles, Sängerin

Solange Knowles, Sängerin

