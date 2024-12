Solange Knowles ist um Beyoncé besorgt wegen Jay-Zs Klage

Beyoncé (43) zeigt sich weiterhin loyal an der Seite ihres Mannes Jay-Z (55), obwohl dieser mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert wird. Der Rapper wird von einer Frau beschuldigt, sie im Jahr 2000 vergewaltigt zu haben, als sie erst 13 Jahre alt war. Laut einer Quelle soll Solange (38) zutiefst besorgt darüber sein, wie sich die Situation auf Beyoncés Karriere und Wohlbefinden auswirken könnte. Wie der Insider gegenüber Daily Mail verriet, habe die Sängerin ihrer älteren Schwester vor Jahren schon von Jay-Z abgeraten, gerade nachdem seine Untreue öffentlich wurde: "Solange hat Beyoncé gesagt, dass sie sie vor einem Jahrzehnt gewarnt hat und sie nicht zuhören wollte."

Sie befürchte zudem, dass es für Beyoncé "kein Zurück mehr geben könnte", wenn sie ihren Ehemann weiterhin unterstützt. Schon 2014 war Solange in die Schlagzeilen geraten, nachdem sie während eines Streits in einem Aufzug auf Jay-Z losging – ein Vorfall, der damals weltweit für Aufsehen sorgte. Trotz einer anschließenden Versöhnung scheint das Verhältnis zwischen Solange und ihrem Schwager angespannt zu bleiben. Laut dem Insider fühlt sich die 38-Jährige nun darin bestätigt, dass sie Beyoncé damals gewarnt habe, und setzt sie stark unter Druck.

Beyoncé und Jay-Z gelten seit Jahren als das Power-Couple der Musikbranche. Das Paar, das drei gemeinsame Kinder großzieht, hat in der Vergangenheit immer wieder öffentliche Krisen gemeistert. So thematisierte Beyoncé in ihrem 2016 erschienenen Album "Lemonade" die Untreue ihres Ehemanns, während er in seinem Album "4:44" darauf Bezug nahm. Dennoch haben die beiden betont, dass sie gemeinsam an der Beziehung gearbeitet haben und weiterhin als Familie stark bleiben wollen.

Getty Images Solange Knowles, MET-Gala 2019

Photo by Lisa O'CONNOR / AFP) (Photo by LISA O'CONNOR/AFP via Getty Images Sängerin Beyoncé und Rapper Jay-Z auf einer Filmpremiere, 2024

