Solange Knowles öffnet sich über ihre Autoimmunerkrankungen

Solange Knowles (38) spricht ganz offen über ihre gesundheitlichen Herausforderungen – in den sozialen Medien enthüllte die Künstlerin kürzlich, wie sehr ihr diese chronischen Krankheiten zusetzen. Nachdem Musiker Shaun Ross (33) vor wenigen Wochen auf Instagram über seinen Umgang mit dem Posturalen Tachykardie-Syndrom (POTS) berichtete, meldete sich Solange mit einer berührenden Botschaft: "Ich schicke dir und allen in den Kommentarspalten, die mit den zermürbenden, verwirrenden und einsamen Symptomen von POTS kämpfen, ganz viel Liebe und Stärke!" Sie gab preis, dass sie seit 2018 mit POTS, Sjögren-Syndrom und Mastzellenaktivierungssyndrom (MCAS) diagnostiziert ist und gut nachempfinden kann, wie es sich anfühlt, wenn sich das Leben nur noch um die eigene Gesundheit dreht.

In ihrem Beitrag dankte sie außerdem Dysautonomia International, einer Organisation, die sich für Menschen mit autonomen Nervensystemstörungen engagiert. "Die guten Leute von Dysautonomia International waren eine unglaubliche Stütze für mich", fügte sie hinzu und betonte, wie sehr ihr die "Spoonie-Community" – eine Selbsthilfegruppe für chronisch Erkrankte – Halt gab, besonders in Momenten der Ungewissheit. Die Mayo Clinic beschreibt POTS als eine Erkrankung, die das autonome Nervensystem betrifft, das automatisch Abläufe wie Herzschlag und Blutdruck steuert. Durch eine Fehlsteuerung der Blutflussregulierung wird das Blut oft nicht dorthin geleitet, wo es gerade am dringendsten gebraucht wird.

Während der Arbeit an ihrem 2019 erschienenen Album "When I Get Home" befand sich Solange gesundheitlich in einem besonders schweren Kampf – es ging um das blanke Überleben. Anlässlich des Jahrestags des Releases ihrer Platte erinnerte sie sich in einem Instagram-Post an diese düstere Zeit: "Ich kämpfte buchstäblich um mein Leben – in und außerhalb von Krankenhäusern", gestand sie in ergreifenden Zeilen. Die "schwindende Gesundheit" und ein "kaputter Geist" setzten ihrem Körper so sehr zu, dass dieser schließlich nicht mehr ordentlich funktionierte. Doch die intensive Arbeit an diesem Projekt markierte für Solange den Beginn einer tiefgehenden Heilungsreise, auf der sie sich bis heute befindet.

Solange Knowles, Sängerin

Solange Knowles bei der MET-Gala 2018