Schwester Solange unterstützt Beyoncé während Jay-Z-Skandal

Vor wenigen Tagen wurde Jay-Z (55) wegen einer mutmaßlichen Vergewaltigung angeklagt. Seitdem ranken sich die Negativschlagzeilen um den Rapper, die auch seine Ehefrau Beyoncé (43) in Mitleidenschaft ziehen. Eine Quelle verrät nun gegenüber Page Six, dass die "Bodyguard"-Interpretin von ihrer Schwester Solange Knowles (38) unterstützt wird. "Solange hat sich sofort bei Beyoncé gemeldet, als sie von den Vorwürfen hörte", erklärt die Quelle und macht deutlich: "Sie ließ Beyoncé wissen, dass sie für ihre Schwester da ist und jederzeit für ein Gespräch zur Verfügung steht."

Viele Beobachter der aktuellen Lage um Jay-Z vermuteten, dass sich der Musikproduzent erst einmal aus der Öffentlichkeit zurückziehen würde. Doch am Montagabend begleitete er seine Frau und ihre gemeinsame Tochter Blue Ivy Carter (12) auf die Premiere von "Mufasa: Der König der Löwen". Dabei strahlte der 55-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Shawn Carter heißt, und ließ sich nicht anmerken, dass ihn die Anschuldigungen berühren. Beyoncé und die Nachwuchstänzerin präsentierten sich hingegen mit verhaltenen Mienen auf dem roten Teppich.

Am vergangenen Sonntag wurde bekannt, dass eine Klägerin Jay-Z und P. Diddy (55) vorwirft, sie im Alter von 13 Jahren vergewaltigt zu haben. Der Vorfall soll sich bei einer VMA-Afterparty im Jahr 2000 ereignet haben. Wie TMZ berichtete, basiert die Anschuldigung auf einer Klage, die der Anwalt Tony Buzbee schon im Oktober eingereicht hatte, damals war der Name des "Empire State Of Mind"-Interpreten allerdings nicht genannt worden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jay-Z, Beyoncé und Blue Ivy Carter, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

ZUMAPRESS.com / MEGA P. Diddy und Jay-Z, März 2022

Anzeige Anzeige