Das Mauerwerk steht komplett in Flammen und das mit voller Drehbuchabsicht! RTL postete auf Twitter ein Video vom Brand im legendären Club. Die Flammen haben schon große Teile der beliebten Disco verschlungen. Noch viel dramatischer ist allerdings, dass das Feuer offenbar das Leben eines GZSZ-Lieblings bedroht. Das lässt zumindest der Post des Senders vermuten: "Schafft es John rechtzeitig aus den Flammen?" Der Serien-Beau ist Mitbesitzer des Mauerwerks und ist dort regelmäßig zugange. So auch morgen Abend.

Bei so viel Action gibt es für die Fans wenigstens einen Grund zum Aufatmen. Die Bild weiß bereits, dass das Mauerwerk nicht zur Brandruine verfallen wird. Angeblich werde der Club im Anschluss an die verheerende Katastrophe wieder aufgebaut und die Location werde in neuem Glanz erstrahlen.