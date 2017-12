Das ist wohl ein extrem schweres Jubiläum für Fiona Erdmann (29)! Im Juli verlor die GNTM-Beauty ihren Ehemann Mohammed, von dem sie sich bereits 2015 getrennt hatte. In Wien kam er bei einem tragischen Unfall mit dem Moped ums Leben. Der harte Schicksalsschlag holt die Fitness-Liebhaberin noch häufig ein – so auch ganz besonders am 28. Dezember, denn da jährte sich ihr Hochzeitstag zum siebten Mal. Rührend gedenkt die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin Mohammed in einer herzerwärmenden Instagram-Story mit einem Bild ihrer Eheringe und schreibt dazu: "Ich vermisse dich. Ganz besonders heute!"