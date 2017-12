"Ich flippe aus", schrieb die brünette Beauty auf Instagram unter ihrem neuesten Beitrag. Neben vielen privaten Schnappschüssen ziert ihren Account nun die Liste der offiziellen deutschen Party- und Schlager-Jahrescharts. Der Grund zum Ausflippen befindet sich an der Spitze dieser Liste: Die Musikerin ist zum Ende 2017 die Nummer eins mit ihrem Titel "Himmelblaue Augen". Auch ihre Fans freuen sich und sind ganz aufgeregt: "So was von verdient!" oder "So geil! Der Song ist auch mega.", lauten nur einige der Kommentare.

"Das ist das größte Geschenk, was ihr mir jetzt noch machen konntet am Ende eines großartigen Jahres 2017", schrieb die 29-Jährige in ihrem Post weiter. Beruflich und privat läuft für Anna-Maria gerade also alles wie am Schnürchen!