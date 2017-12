Heirat one more time? Für Britney Spears (36) scheint es wieder richtig rund zu laufen. Mit ihrem Partner Sam Asghari ist der Popstar seit einem Jahr richtig happy. Anfang 2017 wurden Gerüchte laut, dass die Sängerin von dem 23-Jährigen schwanger sein soll. Nachdem Britney die Klatschmeldung mit einem Pic von ihrem megaflachen Bauch quasi dementierte, gibt es dafür jetzt andere niedliche Neuigkeiten: Für die 36-Jährige könnten nämlich schon bald zum dritten Mal die Hochzeitsglocken läuten!

Ein Freund packte jetzt Beziehungs-Details gegenüber dem OK! Magazin aus: "Das ist die erste richtige Beziehung, die Brit seit Jahren hatte, und sie ist überzeugt, dass Sam der Richtige ist." Es soll sogar schon ein Ehevertrag aufgesetzt worden sein – den das Männermodel rasch und ohne Anstalten zu machen unterzeichnet habe. Dieser schütze das 200-Millionen-Dollar-Vermögen der "Toxic"-Interpretin. "Sam hat sofort unterschrieben, ohne Fragen. Er ist glücklich, Britney wissen zu lassen, dass er nicht wegen ihres Geldes mit ihr zusammen ist", so der Insider weiter.

Die zweifache Mama soll sogar daraufhin schon mit der Hochzeitsplanung begonnen haben. Laut der Quelle soll die Zeremonie still, heimlich und im kleinen Rahmen in Las Vegas stattfinden: "Wahrscheinlich wollen sie in der kleinen Kapelle im Caesars Palace mit nur zwei Trauzeugen heiraten und später dann einen Hochzeitsempfang mit den Familien veranstalten". Über ein genaues Datum wurden aber selbst die Freunde der Turteltauben noch nicht informiert!