Es kommt schon mal vor, dass man nebenberuflich modelt, wenn man im Rampenlicht steht: Brooklyn Beckham (18) studiert zurzeit in New York Fotografie und macht auch vor der Kamera eine gute Figur. Sängerin Zendaya Coleman (21) gründete 2016 das Mode-Label "Daya by Zendaya" und hat damit ebenfalls Beziehungen zum Modelbiz. Für ihre Jobs als Models wurden die beiden nun ausgezeichnet.

Zendaya zierte im Juli 2017 das Titelblatt der Vogue, während Brooklyn sich schon ein Jahr zuvor für das Magazin Wonderland vor die Linse gewagt hatte. Im Leser-Voting der Online-Plattform Models.com waren die Schauspielerin und der angehende Fotograf für den Titel "Model of the Year" nominiert worden und machten daraufhin das Rennen in der Kategorie "Celebrity Model". Auch andere Promis wie Rihanna (29) und Kaia Gerber (16) durften sich über einen Award des Modelportals freuen. Bella Hadid (21) räumte als einzige Laufsteg-Beauty sogar gleich zwei Auszeichnungen ab, denn sie gewann in der Kategorie "Social Media Star" und sicherte sich auch den Titel als Model des Jahres.