Endlich ist es raus! Bloggerin Chiara Ferragni (30) überraschte im Oktober ihre elf Millionen Follower mit froher Babykunde. Wenig später kamen schon wilde Namensspekulationen auf. Einen Tipp gab die Italienerin in einer Insta-Story, in der sie zu einem Foto von einem Kuscheltierberg schrieb, dass "Leo" ein verwöhntes Baby werden würde. Die Fans fragten sich: Ist damit schon der Name des Kindes verkündet? Nicht ganz, aber nah dran! Jetzt haben Chiara und ihr Verlobter Fedez (28) den ganzen Babynamen bekannt gegeben – auf eine ganz besondere Art und Weise!