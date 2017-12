Wie der Reality-TV-Star Bild berichtete, stehe eines für ihn fest: "Ich bin froh, wenn das Jahr zu Ende ist!" In den vergangenen Monaten habe der 43-Jährige viel über sich gelernt, was nicht immer schön gewesen sei. Doch sein Pech hat auch gute Seiten: Seitdem klar ist, dass er an einer Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung – kurz ADHS – leidet, wird er mit Medikamenten behandelt. Dank derer habe er die Krankheit in den Griff bekommen, stellt er im Nachhinein fest: "Ich war schon immer sehr getrieben, jetzt kann ich damit besser umgehen. In einer Beziehung ist das nicht einfach, ich war oft ungeduldig."