Na, dann mal Prost! Den aktuellen Vlog-Beitrag hat sich Dominic Harrison (26) wohl anders vorgestellt. Er und seine Frau Sarah (26) wurden vor knapp einem Monat zum ersten Mal Eltern und halten ihre Fans seither via Social Media auf dem Laufenden. So ist es auch kein Geheimnis , dass die 26-Jährige ihre kleine Mia Rose stillt. Aber muss sich die Maus jetzt etwa Sorgen um ihre Milch machen? Sarah möchte nämlich ihren Liebsten dazu überreden, mal zu probieren!

Eigentlich wollte Sarah auf YouTube nur von ihren Shopping-Plänen erzählen und davon, dass sie für die Tour durchs Kaufhaus genügend Milch für die Kleine abgepumpt hat. Doch dann kommt plötzlich alles anders und die frischgebackene Mama platzt mit ihrem ungewöhnlichen Wunsch heraus. "Du, ich hab dir gesagt, probier mal", wendet sie sich prompt an ihren Schatz. Damit aber nicht genug: "Eigentlich müsste man mal eine Umfrage machen. Stimmt mal ab, ob Domi mal meine Muttermilch probieren soll und dann drehen wir ein YouTube-Video" , bittet sie lachend ihre Fans. Der Fitnesstrainer ist allerdings alles andere als begeistert von der Idee: "So bescheuert."

Das Thema scheint Dominic jedoch nicht mehr loszulassen. Am Ende des Videos wendet er sich noch einmal flehend an die User: "Was die Abstimmung angeht: Bitte seid nett zu mir." Auf die Unterstützung der Zuschauer kann der 26-Jährige aber offenbar nicht zählen. Ihnen scheint die Vorstellung, Domi leiden zu sehen, zu schmecken. Nach wenigen Stunden sind zwischenzeitlich satte 86 Prozent dafür, dass er sich einen großen Schluck Milch gönnt. Was ist mit euch? Stimmt ab.