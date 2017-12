Läuten bald die Hochzeitsglocken? Das Jahr hätte für Lena Gercke (29) nicht besser laufen können: Neben ihrer Arbeit als Model moderierte die Beauty in diesem Jahr auch wieder The Voice of Germany an der Seite von Thore Schölermann (33) – und zwar schon zum dritten Mal in Folge! Seit knapp zwei Jahren läuft mit Kilian Müller-Wohlfahrt aber auch privat alles rund für das Topmodel. Nun postete sie Fotos von einer Hochzeit – etwa ihrer eigenen geheimen Feier?