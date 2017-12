"Sie hatten ein tolles Weihnachtsfest in Montana. Es gab dort eine Menge Schnee und alle hatten viel Spaß" , verriet ein Insider gegenüber People , "Jen liebt Montana. Es ist ruhig und sie genießt die Privatsphäre". Allerdings sollen die Schauspielerin und ihr Ex-Mann angeblich getrennt zum Anwesen an einem exklusiven Privat-Ski-Resort gereist sein. Auch einige Familienmitglieder der schönen Brünetten stießen für das Fest dazu. Während Ben direkt nach Weihnachten wieder nach Los Angeles flog, blieb Jennifer erst einmal noch vor Ort.

Schon Thanksgiving verlebte das ehemalige Ehepaar in diesem Jahr den Kindern zuliebe gemeinsam. Auf ein Liebesrevival deutet aber vorerst nichts hin. Einen Tag nach dem Fest der Liebe wurde der "Pearl Harbor"-Schauspieler schon wieder mit seiner neuen Flamme Lindsay Shookus (37) in Malibu gesichtet. Das Pärchen, das sich seit Sommer diesen Jahres datet, teilt sich bereits ein Apartment in New York.