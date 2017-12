Seit sieben Jahren treibt sie sich bei YouTube rum! Anne Wünsche (26) gehört mittlerweile zu den alten Hasen der Social-Media-Branche und hält ihre Follower regelmäßig über ihr Leben auf dem Laufenden. In ihrem neuesten Clip blickt sie gemeinsam mit ihrem Verlobten Henning Merten auf ihre Netzanfänge zurück. Und ihre ersten Videos treiben der einstigen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin die Schamesröte ins Gesicht: "Oh Mann, mir ist das so peinlich gerade", gibt sie vor laufender Kamera zu.