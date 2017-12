Gleich in mehreren Songs seines aktuellen Albums "4:44" gibt Jay-Z (48) offen seine Untreue zu – so auch in "Family Feud". Am 29. Dezember erscheint das dazugehörige Musikvideo in voller Länge. Auf Twitter macht der Rapper seine Fans schon jetzt ziemlich neugierig. In dem Teaser spielen Ehefrau Beyoncé (36) und Töchterchen Blue Ivy (5) mit. Ihr Auftritt dürfte überraschend kommen, denn Jay thematisiert seine damalige Affäre nicht nur in den Textzeilen, sondern auch im Kurzfilm selbst.